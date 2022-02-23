Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner'den bomba Acun Ilıcalı paylaşımı! Sevgili kontenjanından yararlandı işte o detay
Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner'den bomba Acun Ilıcalı paylaşımı! Sevgili kontenjanından yararlandıo detay gözlerden kaçmadı. Acun, İngiliz futbol kulübü Hull City'i satın alması ile spor gündeminden düşmüyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile arasından su sızmayan hatta Survivor adasına ve maçlara birlikte katılan yakın arkadaşlar sosyal medya gündeminde. Miray Daner'in Instagram'dan yaptığı paylaşımı görenler, "Sevgilisinin arkadaşına tam destek" yorumlarında bulundu.
23.02.2022 17:34 - Son Güncelleme: 23.02.2022 17:44
"SEVGİLİSİNİN ARKADAŞINA TAM DESTEK"
Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner'den bomba Acun Ilıcalı paylaşımı! Sevgili kontenjanından yararlandı işte sosyal medyada dikkat çeken detay!
Acun ile Oğulcan'ın arkadaşlığını bilmeyen yok. Aralarından su sızmayan Acun ile Oğulcan Survivor'ın ayrılmaz ikilisi.
Instagram'dan Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City armalı paylaşımı ile dikkat çeken Miray'a, "Sevgilisinin arkadaşına tam destek" yorumları yapıldı.