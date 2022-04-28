RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner'e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan'dan ortalığı buz kestiren tepki!

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner'e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan'dan ortalığı buz kestiren tepki!

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner'e Seda Sayan sorulunca, Oğulcan'ın verdiği tepki ile dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen Pazar günü bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ise nikah törenine katılmadı. Damattan 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edilmişti. Miray Daner ile bir mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin, Seda Sayan'ın düğünü hakkında kendisine yöneltilen sorulara bakın nasıl tepki verdi.

28.04.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:33
Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner’e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan’dan ortalığı buz kestiren tepki!

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner'e Seda Sayan soruldu, Oğulcan'ın verdiği tepki karşısında ortalık buz kesti!

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Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner’e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan’dan ortalığı buz kestiren tepki!

Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi.

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner’e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan’dan ortalığı buz kestiren tepki!

Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner’e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan’dan ortalığı buz kestiren tepki!

Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner’e Seda Sayan sorulunca... Annesinin düğününe gitmeyen Oğulcan’dan ortalığı buz kestiren tepki!

Nikah sonrası yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıkan Sayan, annesi ve ablasının rahatsızlıkları nedeniyle nikâha katılamadığını, yeğeninin yanında olduğunu söyledi. Ancak oğlu Oğulcan Engin'den bahsetmedi.

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