Oğulcan Engin ile Miray Daner aralarındaki o gerçekle şaşırttı! 24 yaşında 55 kiloya düşmüştü! Duyan küçük dilini yuttu diyetle eriyen Miray...
Genç oyuncu Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkilerinin ciddiye binip binmeyeceği merak edilirken, evlilik haberi magazin camiasında dört gözle bekleniyor. Hayranları çiftin evlenmesini çok isterken Seda Sayan'ın müstakbel gelininin verdiği kilolar çok konuşulmuştu. Sektöre ilk başladığı dönemde 60 kilonun üzerinde olan güzel oyuncu şimdilerde 55 kiloda. Öte yandan 24 yaşındaki oyuncunun Oğulcan Engin ile aralarındaki o gerçek duyanları şaşırttı.
08.05.2023 20:47 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:47
Seda Sayan'ın gelini Miray Daner son olarak sosyal medya hesabından sere serpe uzandığı fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı.