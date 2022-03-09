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Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

Baba'nın Zeynep'i Songül Öden'in eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Songül Öden'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Öden'in özellikle aşk hayatını merak ederek "Songül Öden'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Öden'in tiyatro oyununda tanışıp nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Songül Öden'in eşi...

09.03.2022 23:24 - Son Güncelleme: 09.03.2022 23:24
Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

Oğlum dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Songül Öden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Songül Öden'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği Gümüş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu hakkında araştırama yapanlar, "Songül Öden'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

Öden'in tiyatro oyununda tanışıp nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden’in eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer tiyatro oyununda tanışmışlar...

İşte başta Songül Öden olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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