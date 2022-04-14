RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 'Of Aman' Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum'da bulan 90'ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da..."

'Of Aman' Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum'da bulan 90'ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da..."

'Of Aman' Nalan hastalığını itiraf etti! Yıllar sonra çarpıcı açıklamaları ile dikkat çeken 48 yaşındaki şarkıcı, huzuru Bodrum'da buldu. 90'ların efsane ismi Nalan, "Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. " sözleri ile adından söz ettirdi.

14.04.2022 14:58 - Son Güncelleme: 14.04.2022 15:02
’Of Aman’ Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum’da bulan 90’ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da...

"NEREDEYSE BİR YIL EVDEN DIŞARI ÇIKAMADIM, ÇIKTIĞIMDA DA..."

'Of Aman' Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum'da bulan 90'ların efsanesi bakın neler söyledi...

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’Of Aman’ Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum’da bulan 90’ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da...

Tutmayın Beni, Of Aman, Bunun Adı Sevda şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nalan, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Of Aman Nalan, bir dönem yaşadığı rahatsızlığı anlattı.

’Of Aman’ Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum’da bulan 90’ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da...

Nalan, 2013-2016 yıllarında panik atak bozukluğu yaşadığını söyleyerek "Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum."

’Of Aman’ Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum’da bulan 90’ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da...

"Ölümden de korkmam aslında. 'Bir şey olacak, öleceğiz' ya da 'Bana bir şey olmazsa onlara olacak' hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum" dedi.

’Of Aman’ Nalan hastalığını itiraf etti! Huzuru Bodrum’da bulan 90’ların efsanesi: “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım, çıktığımda da...

Şarkıcı Nalan ardından Bodrum'a yerleştiğini ve huzuru orada bulduğunu anlattı.

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