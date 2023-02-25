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Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

Final yapmasının üstünden her ne kadar yıllar geçse de Kurtlar Vadisi'nin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.

25.02.2023 11:09 - Son Güncelleme: 25.02.2023 11:09
Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

Ocak Şubat derken Mart geldi. Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

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Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI

Kurtlar Vadisi hayranları, Polat Alemdar'ın neler yapacağını, Memati'nin ne tür maceralara atılacağını ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağını merak ediyorlar.

Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

Ayrıca dizinin 2023 yılında hangi konulara odaklanacağı da merak konusu oldu.

Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

OCAK AYI BEKLENİYORDU

Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti.

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