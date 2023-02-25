Ocak Şubat derken Mart geldi. Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.