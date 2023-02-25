Ocak Şubat derken Mart geldi! Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular!
Final yapmasının üstünden her ne kadar yıllar geçse de Kurtlar Vadisi'nin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.
Ocak Şubat derken Mart geldi. Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın... Sağ gösterip sol vurdular. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI
Kurtlar Vadisi hayranları, Polat Alemdar'ın neler yapacağını, Memati'nin ne tür maceralara atılacağını ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağını merak ediyorlar.
OCAK AYI BEKLENİYORDU
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti.