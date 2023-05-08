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Haberler Magazin O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler 'vay be' diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler 'vay be' diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

Magazin dünyasının gözde isimlerinin çocukları yıllar sonra gündemde sıkça konuşulur oldu. Artık ünlüleri değil çocukları konuşuluyor. Fahriye Evcen, Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel hepsinin evlatları kocaman oldu. Görenler 'beni bile geçmiş' , 'vay be', 'ne ara bu kadar büyüdüler' yorumları yapıyor. İşte ünlüler ve çocuklarının son halleri...

08.05.2023 23:37 - Son Güncelleme: 08.05.2023 23:48
O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

Ünlülerin çocukları kocaman oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı sık kullanan o ünlüler çocuklarının her hallerini paylaşıyor. Kiminin boyu birden attı kimi kocaman kız oldu şimdilerde sevgilileriyle gündeme geliyor. İşte magazin camiasının ünlü simaları ve çocuklarının son halleri...

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O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

MELİSA URAL

O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

KUZEY - UZAY ALTUĞ

O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

KARAN ÖZÇİVİT

O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

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