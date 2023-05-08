O ünlülerin çocukları kocaman oldu görenler ’vay be’ diyor! Sibel Can, Ebru Gündeş, Çağla Şikel, Fahriye Evcen, hepsi büyüdü! İşte son halleri...

Ünlülerin çocukları kocaman oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı sık kullanan o ünlüler çocuklarının her hallerini paylaşıyor. Kiminin boyu birden attı kimi kocaman kız oldu şimdilerde sevgilileriyle gündeme geliyor. İşte magazin camiasının ünlü simaları ve çocuklarının son halleri...