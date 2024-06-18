O röportaj yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı ve Hülya Avşar'ı bir arada görünce şok olacaksınız! Meğer önceden...

Atv'nin sevilen ismi Müge Anlı ve magazin dünyasının önde gelen isimlerinden Hülya Avşar'ın birlikte çektikleri fotoğraflar tekrar gündeme geldi. Müge Anlı, uzun yıllardır Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Tatlı Sert programının başarılı sunucusu olarak tanınıyor. Magazin muhabirliği yıllarında Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajda genç haliyle dikkat çeken Anlı, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve iletişim alanında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine odaklanan Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak eğitimini sürdürmüştü.
Müge Anlı'nın gençlik yıllarına ait fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu ve milyonlarca hayranını bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. 50 yaşında olan bu deneyimli isim, uzun yıllardır Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü olarak izleyicilerle buluşuyor.
Yıllar önce Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile gerçekleştirdiği röportajın fotoğrafları günlerce konuşuldu.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.