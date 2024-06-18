O röportaj yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı ve Hülya Avşar'ı bir arada görünce şok olacaksınız! Meğer önceden...

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Müge Anlı'nın gençlik yıllarına ait fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu ve milyonlarca hayranını bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. 50 yaşında olan bu deneyimli isim, uzun yıllardır Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü olarak izleyicilerle buluşuyor.