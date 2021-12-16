O paylaşımıyla 2,8 milyon kişinin kafasını allak pullak etti! Alparslan’ın Evdokya’sı Gizem Karaca 'estetiğim yok' dedi ama kimse inanmadı

TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini canlandıran Gizem Karaca 'Estetiğim yok' dedi ama kimse inanmadı. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Hayranları da ''Önceki halin daha güzeldi'', ''Eski Gizem neredesin'' şeklinde yorumlarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncunun 2,8 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte o fotoğrafı...