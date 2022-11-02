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Haberler Magazin O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız'a yeni oyuncu katıldı. 7. bölüme kadar ilgi ile izlenen fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper'in yer aldığı O Kız dizisinin finali merakla beklenirken, gerçek hikaye mi, uyarlama mı, kimin hikayesi merak edildi. İşte detaylar...

02.11.2022 18:11 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:11
O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! ’Hoş geldin’ Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş! Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan O Kız dizisi 7. bölümüyle bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek.

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O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! ’Hoş geldin’ Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir.

O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! ’Hoş geldin’ Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! ’Hoş geldin’ Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! ’Hoş geldin’ Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

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