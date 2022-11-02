O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız'a yeni oyuncu katıldı. 7. bölüme kadar ilgi ile izlenen fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper'in yer aldığı O Kız dizisinin finali merakla beklenirken, gerçek hikaye mi, uyarlama mı, kimin hikayesi merak edildi. İşte detaylar...
02.11.2022 18:11 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:11
O kız dizisine sürpriz oyuncu! Seyirci hemen kollarını açtı! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş! Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan O Kız dizisi 7. bölümüyle bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek.