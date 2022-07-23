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Haberler Magazin O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin estetiksiz haline bakın!

O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin estetiksiz haline bakın!

Bebek yüzünün ardından bambaşka biri çıktı! İlk olarak katıldığı televizyon programıyla adını duyuran psikolog Esra Ezmeci daha sonra sosyal medyada takipçi sayısını arttırarak soru cevap etkinlikleri düzenlemeye başladı. Takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını yayınlayan Ezmeci kendisinden fikir istendiğinde önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü psikolog bu kes estetiksiz hali ile gündeme geldi.

23.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:04
O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu sorular ve verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. 36 yaşındaki psikologun estetiksiz hali ortaya çıktı. Ameliyattan önce bambaşka biri olan Ezmeci'nin burnuna, kaşına, dudaklarına kısaca yüzünün neredeyse tamamına estetik yaptırması dikkat çekti. İşte magazin gündemini sallayan o fotoğraf...

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O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, İnstagram'dan gelen itiraf ve sorularla olay olmaya devam ederken ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyayı salladı.

O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

Ezmeci'nin estetiksiz hali ortaya çıktı.

O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

Hatırlanacağı üzere 36 yaşındaki psikolog kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemiyle de son olarak öne çıkmıştı.

O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

Onu psikolog olarak bilsek de aynı zamanda kendisi 5 kitabı olan bir yazar.

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