O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın!

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu sorular ve verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. 36 yaşındaki psikologun estetiksiz hali ortaya çıktı. Ameliyattan önce bambaşka biri olan Ezmeci'nin burnuna, kaşına, dudaklarına kısaca yüzünün neredeyse tamamına estetik yaptırması dikkat çekti. İşte magazin gündemini sallayan o fotoğraf...