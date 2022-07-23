O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin estetiksiz haline bakın!
Bebek yüzünün ardından bambaşka biri çıktı! İlk olarak katıldığı televizyon programıyla adını duyuran psikolog Esra Ezmeci daha sonra sosyal medyada takipçi sayısını arttırarak soru cevap etkinlikleri düzenlemeye başladı. Takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını yayınlayan Ezmeci kendisinden fikir istendiğinde önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü psikolog bu kes estetiksiz hali ile gündeme geldi.
23.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:04
Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu sorular ve verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme oturdu. 36 yaşındaki psikologun estetiksiz hali ortaya çıktı. Ameliyattan önce bambaşka biri olan Ezmeci'nin burnuna, kaşına, dudaklarına kısaca yüzünün neredeyse tamamına estetik yaptırması dikkat çekti. İşte magazin gündemini sallayan o fotoğraf...
36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, İnstagram'dan gelen itiraf ve sorularla olay olmaya devam ederken ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyayı salladı.