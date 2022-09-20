O evde yaşayan boşanıyor! Önce İbrahim Çelikkol, şimdi Hadise! İşte sevenleri ayıran o villa...
Oyuncu İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Boşandıktan sonra İbrahim Çelikkol evini Hadise ve Mehmet Dinçerler'e kiraya verdi. Şimdi Hadise ve Mehmet Dinçerler de boşanıyor. Bu durumun ardından villa sosyal medyada gündem oldu. İşte çiftlerin ayrılmasına neden olan o ev...
20.09.2022 11:20 - Son Güncelleme: 20.09.2022 11:20
Oyuncu İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Boşandıktan sonra İbrahim Çelikkol evini Hadise ve Mehmet Dinçerler'e kiraya verdi. Şimdi Hadise ve Mehmet Dinçerler de boşanıyor.
Adı sürekli rol arkadaşı Birce Akalay ile anılan oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte.
İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında sonlandırmıştı.
Çelikkol, boşandıktan sonra evini 4 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı. Şimdi onlar da boşanıyor.