O evde yaşayan boşanıyor! Önce İbrahim Çelikkol, şimdi Hadise! İşte sevenleri ayıran o villa...

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Boşandıktan sonra İbrahim Çelikkol evini Hadise ve Mehmet Dinçerler'e kiraya verdi. Şimdi Hadise ve Mehmet Dinçerler de boşanıyor.