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Haberler Magazin O dizide Eda Ece ve Berk Oktay'la oynamıştı! ‘Yolda görsem…’ Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı:

O dizide Eda Ece ve Berk Oktay'la oynamıştı! ‘Yolda görsem…’ Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı:

"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti.

takvim.com.tr
21.10.2022 18:11 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:11
O dizide Eda Ece ve Berk Oktay’la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı: ‘Yolda görsem…’

İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar veren Tumluer ismini de değiştirerek Atlas Karan Tumluer yaptı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

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O dizide Eda Ece ve Berk Oktay’la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı: ‘Yolda görsem…’

Atlas Karan ismini alan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

O dizide Eda Ece ve Berk Oktay’la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı: ‘Yolda görsem…’

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.

O dizide Eda Ece ve Berk Oktay’la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı: ‘Yolda görsem…’

ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

O dizide Eda Ece ve Berk Oktay’la oynamıştı! Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı: ‘Yolda görsem…’

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

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