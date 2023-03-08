O dizide Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'la birlikte rol almıştı! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı! ''Yolda karşılaşsam…''
İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Öztürk, Zuhal Gencer, Engin Hepileri, Hülya Duyar gibi bir çok ünlü isimle aynı dizide rol alma fırsatı yakalamıştı. Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide canlandırdığı Kibrit karakteriyle yıldızı parlayan Helin Kandemir şimdilerde 18 yaşında. Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan sempatik oyuncunun son hali şaşırttı. İşte Kandemir'in Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki hali ve son hali arasındaki farklar...
08.03.2023 19:06 - Son Güncelleme: 08.03.2023 19:08
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı dizi Doğduğun Ev Kaderindir'de Kibrit karakterini canlandıran Helin Kandemir oyunculuğa ilk adımını Bir Litre Gözyaşı dizisiyle attı.