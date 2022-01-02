Nusret'in ikizi gibi görünen kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj! Ünlü kasap kardeşler hayatının şokunu yaşadı
Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe bu kez de kardeşi Özgür Gökçe ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 2 yılın ardından annesi Fatma Gökçe'nin evini ziyaret etmesi ile adından söz ettiren ve sosyal medyada büyük tepki çeken Nusret'in kardeşi şantaja uğradı. Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Nusret'in ikizi gibi görünen kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj! Ünlü kasap kardeşler hayatının şokunu yaşadı...
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dünyanın bir çok ülkesinde kasap şubesi ve restoran açan Nusret Gökçe geçtiğimiz ay yıllar sonra annesini ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e milyonlarca yorum geldi. Dünyaca ünlü bir çok oyuncu, futbolcu ve şarkıcı ile tanışan, restoranında ağırlayan Nusret'in para içinde yüzdüğünü bilmeyen yok.