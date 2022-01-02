Nusret'in ikizi gibi görünen kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj! Ünlü kasap kardeşler hayatının şokunu yaşadı...

Dünyanın bir çok ülkesinde kasap şubesi ve restoran açan Nusret Gökçe geçtiğimiz ay yıllar sonra annesini ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e milyonlarca yorum geldi. Dünyaca ünlü bir çok oyuncu, futbolcu ve şarkıcı ile tanışan, restoranında ağırlayan Nusret'in para içinde yüzdüğünü bilmeyen yok.