Nusret paylaştı ünlülerin çocukluk halleri gündem oldu! Kimisi değişimiyle şaşırttı kimisi ilk bakışta tanındı işte o fotoğraflar…
Nusret paylaştı ünlülerin çocukluk halleri gündem oldu! Nusret Gökçe, sosyal medya hesabında ilkokul sıralarında bugüne tüm fotoğraflarını yan yana getirdiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Nusret'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak konusu oldu. Televizyonla evlerimize konuk olan, unutulmaz şarkılarıyla her anımıza eşlik eden ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Kimi değişimiyle 'yok artık' dedirtti kimi ise ilk bakışta tanındı. İşte ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...
17.07.2021 00:00
- Son Güncelleme: 17.07.2021 00:04