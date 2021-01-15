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Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! "Gösteriş yapmaktan vazgeç!"

Nusret Gökçe'nin pirzola yediği anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranının mutfağında çektiği video ile adından söz ettirdi. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve son dönemde tepki üzerine tepki çeken Nusret Gökçe'nin restoranının mutfağında çektiği ve "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştüğü Instagram paylaşımı "Gösteriş yapmaktan vazgeç!", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun." şeklinde tepkiler aldı.

15.01.2021 15:16 - Son Güncelleme: 15.01.2021 15:16
Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! Gösteriş yapmaktan vazgeç!

Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.

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Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! Gösteriş yapmaktan vazgeç!

Sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı.

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! Gösteriş yapmaktan vazgeç!

Nusret Gökçe'nin Instagram'dan paylaştığı pirzola videosuna çok sayıda tepki geldi.

Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! Gösteriş yapmaktan vazgeç!

Nusret'e sosyal medyada, "Gösteriş yapmaktan vazgeç!", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun." gibi yorumlar peş peşe geldi. Nusret Gökçe, bornoz skandalı ve altın tozundan kahve içtiği anların görüntüsü ile geçtiğimiz günlerde yine tepki çekmişti.

Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! Gösteriş yapmaktan vazgeç!

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz kasım ayında Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi. Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.

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