Nusret Gökçe kahvaltıda pirzola yediği anları paylaşınca ortalık karıştı! "Gösteriş yapmaktan vazgeç!"
Nusret Gökçe'nin pirzola yediği anlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. 'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranının mutfağında çektiği video ile adından söz ettirdi. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve son dönemde tepki üzerine tepki çeken Nusret Gökçe'nin restoranının mutfağında çektiği ve "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştüğü Instagram paylaşımı "Gösteriş yapmaktan vazgeç!", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun." şeklinde tepkiler aldı.
Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz kasım ayında Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi. Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.