Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, 2 yılın ardından annesi Fatma Gökçe'nin evini ziyaret etti. Annesine kavuştuğu anları kayda alan Nusret videoyu 40,8 milyon takipçili İnstagram hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin bir çoğu tepki yağdırdı. Dünyaca ünlü kasap Gökçe'nin annesinin yaşadığı evi görenler şaştı kaldı. Kimi 'hayırsız evlat' dedi kimi 'Ben şok okadar paraya bu ev' yorumunda bulundu.