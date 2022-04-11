RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... 'Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... 'Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... Damla, Miyase, Elif ve Yeşim'in yarıştığı programda bu haftaya kaynanalar damga vurdu. Beyhan Hanım'ın son yaptığı bardağı taşırdı. Gelini Yeşim dahil kimse onaylamadı. ''Beyhan hanım çok paragöz biri başkasının yüzüğünü nasıl takarsın sen ya'' yorumları geldi. Beyhan Hanım'ın kızdıran hareketine en sert tepki ise Damla'nın kayınvalidesi Nuray Hanım'dan geldi. Peki neler oluyor? İşte herkesi şoke eden olayın detayları...

11.04.2022 17:19 - Son Güncelleme: 11.04.2022 17:19
Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Şimdilerde Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı. Kaynanalar arasında kavga çıktı. Kanal D'nin hafta içi her gün ilgi ile takip edilen yemek yarışma programı gündemden düşmüyor. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı programa Beyhan Hanım'ın son hareketi damga vurdu. ''Ben dün ordan yüzüğü aldım kuyumcumda yaptırdım'' sözleri üzerine ortalık yıkıldı.

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Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Yarışmanın en iddialı kaynanalarından Beyhan Hanım yine yaptı yapacağını. Yayınlanan son fragmanda Beyhan Hanım'ın yaptıkları dikkat çekti

Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Damla ve Nuray Hanım'a ait olan yüzüğü kuyumcusuna götürerek tamir ettirdiğini söyleyen Beyhan Hanım herkesi şaşkına çevirdi.

Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Beyhan Hanım yaptırdığı yüzük ile Damla'nın yanına gitti ve olanlar oldu. ''Ben sana bir şey söylicem. Kaynanan sana öyle yapmış ama ben dün yüzüğü ordan aldım götürdüm kendi kuyumcumda yaptırdım. Bu yüzüğü sen alcan.'' deyince Nuray Hanım öfkeden deliye döndü.

Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Damla'nın yüzüğü kabul etmemesi üzerine kendi gelininin yanına giden Beyhan Hanım'a bir tepki de Yeşim'den geldi. Yeşim de, ''Dalga mı geçiyorsun, elalemin yüzüğünü bana takıyorsun!'' dedi.

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