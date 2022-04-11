Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta’da bu kez öyle hatalar yapıldı ki... ’Çok paragöz biri! Kaynanalar birbirine girdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Beyhan Hanım yaptırdığı yüzük ile Damla'nın yanına gitti ve olanlar oldu. ''Ben sana bir şey söylicem. Kaynanan sana öyle yapmış ama ben dün yüzüğü ordan aldım götürdüm kendi kuyumcumda yaptırdım. Bu yüzüğü sen alcan.'' deyince Nuray Hanım öfkeden deliye döndü.