Nursel Ergin'in biricik eşi bakın kim çıktı! Yetiştirme yurdunda büyümüştü! Gelinim Mutfakta'nın ünlü sunucusu şimdilerde 3 kişilik aile saadeti yaşıyor
Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızını ve biricik eşini görenler şaştı kaldı. Her daim güler yüzü ve sempatik tarvırlarıyla dikkat çeken Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girmişti. 41 yaşındaki sunucunun önceki eşinden olan Bengü adındaki kızı da geçtiğimiz aylarda 23 yaşına basmıştı. İşte kaldığı yetiştirme yurdundan şöhrete adım adım ulaşan başarılı sunucunun hayatı ve biricik aşkı eşi hakkında bilgiler...
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin'in eşi ve çocuğu merak edildi.
Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı bulunuyor.
Nursel Ergin'in kızı Bengü ile yan yana görenler kardeş zannediyor. Verdiği bir röportajda "Arkadaş gibi takıldığım bir kızım var. İnsanlar çok şaşırıyor ama ben çok genç yaşta; 19'umda anne oldum" diyen ünlü sunucunun kızı Bengü de güzelliğiyle dikkat çekiyor...