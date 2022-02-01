Nursel Ergin’in biricik eşi bakın kim çıktı! Yetiştirme yurdunda büyümüştü! Gelinim Mutfakta’nın ünlü sunucusu şimdilerde 3 kişilik aile saadeti yaşıyor

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin'in eşi ve çocuğu merak edildi.