Nursel Ergin’in acı hayat hikayesi hüngür şakır ağlattı! Acun Ilıcalı sayesinde bugünlere gelmiş! Annesi küçükken yetimhaneye...

alnızlıktan kurtulmak için 18 yaşındayken evlenen Nursel Ergin, 19 yaşında anne oldu. 5 yıl süren evliliğinin ardından boşanan Nursel Ergin, bir daha evlenmek istemediğini ve bu durumun kızını üzebileceğini ifade etmişti.Nursel Ergin, yetişkin bir kadın olduğunda tesadüf eseri annesini buldu ve annesiyle konuştuğu gece sabaha kadar ağladığını dile getirdi.

İşte Acun Ilıcalı sayesnde şöhrete kavuşan diğer ünlüler...