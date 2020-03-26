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Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından doğum gününü duyurdu, Yeşilçay'ın yaşını öğrenenler şaşırdı. Necati Kocabay ile mutlu birlikteliği olan ve evlilik yolunda ilerleyen başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde evden paylaştığı fotoğrafla doğum gününü duyurdu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hayranları Yeşilçay'ın yaşını merak edince öğrendikleri gerçek karşısında epey şaşırdı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yaşı ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımı...

26.03.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.03.2020 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





