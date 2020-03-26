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Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından doğum gününü duyurdu, Yeşilçay'ın yaşını öğrenenler şaşırdı. Necati Kocabay ile mutlu birlikteliği olan ve evlilik yolunda ilerleyen başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde evden paylaştığı fotoğrafla doğum gününü duyurdu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hayranları Yeşilçay'ın yaşını merak edince öğrendikleri gerçek karşısında epey şaşırdı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yaşı ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımı...

26.03.2020 13:33 - Son Güncelleme: 26.03.2020 13:36
Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

Nurgül Yeşilçay'ın bugün doğum günü... Güzel oyuncu Instagram hesasbından yaptığı bir paylaşımla "Ay çen bugün mü doğdun. Hepi de börtdey tu me yaaaa" yazarak, takipçilerine doğum gününü duyurdu. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını öğrenenler şoke oldu!

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Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

ARİF VERİMLİ

65 yaşında

Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

HADİSE

34 yaşında

Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

RAHMİ ÖZKAN

81 yaşında

Nurgül Yeşilçay yeşiller içinde paylaştı, gerçek herkesi şaşırttı! 'Buna hayatta inanmam'

MEHMET ŞEVKİ SÖZEN

57 yaşında

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