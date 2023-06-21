Nurgül Yeşilçay kendisinden 2 yaş küçük kardeşini paylaştı! 'Set ziyareti, benziyor muyuz?' Meğer o da ünlüymüş! Bakın kim çıktı!
47'lik Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı! İlk kez görenler şaştı kaldı. Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu. 47 yaşındaki ünlü oyuncu meğer 3 kardeşe sahipmiş! Kariyeri ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Tuğtekin Yeşilçay'ı paylaşan güzel oyuncu paylaşıma 'Set ziyareti' notunu düştü. Bir yandan da takipçilerine 'Benziyor muyuz?' sorusunu yöneltti. İşte Nurgül Yeşilçay ve bir çok kişinin görmediği kardeşi...
21.06.2023 19:50 - Son Güncelleme: 21.06.2023 19:50
Nurgül Yeşilçay kendisinden 2 yaş küçük kardeşini kardeşini paylaştı! 'Benziyor muyuz?' diyer sordu. Meğer o da ünlüymüş! Bakın kim çıktı...
Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.