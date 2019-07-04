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Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!

Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde yaptığı esprili paylaşımlarla gündemden düşmezken, havuzda çekildiği bir fotoğrafı, "Ergenler evde temizlik yapıyo! Ben de havuz başında takılıyom! Ana gibi anayım!" notuyla paylaştı. Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat hakkında yaptığı esprili paylaşımla binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Nejat ve yaptığı o esprili paylaşım...

04.07.2019 17:36 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:36
Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!

Nurgül Yeşilçay Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. 43 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuzdan bir fotoğrafını paylaşarak yine herkesi güldürdü. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımından sonra oğlu Osman Nejdat merak konusu oldu.

Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!

Son dönemlerde oğlu Osman Nejat ile ilgili yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerini güldüren Nurgül Yeşilçay'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer ve diğer ünlülerin çocukları...

Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!

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Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!
Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı: Ana gibi anayım! Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler ise şok oldu!

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