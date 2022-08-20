Nurgül Yeşilçay bikinili mayolu ayırt etmedi sere serpe pozlarıyla bombaladı 'Aman Nurgül n'apıyorsun!' 46'lık Yeşilçay...
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül, yüzüne havlu örtüp güneşlendiği bir fotoğrafı takipçileri ile "Çok sıcak" notuyla paylaşmıştı. Yeşilçay o paylaşımın üzerine yeni paylaşımlar yaptı ve ortalığı yangın yerine çevirdi. Yeşilçay, İstanbul'a dönünce önce sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Bikini ve mayolu pozlarını paylaşan oyuncunun düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.
20.08.2022 16:27 - Son Güncelleme: 20.08.2022 16:27
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bir süredir tatildeydi. Marmaris'te ıssız bir koyda ev kiralayan çift denizin ve güneşin tadını uzun süre çıkardı.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 46 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapıyor. Issız bir koyda ev kiralayarak tatil yapan oyuncu, işleri için İstanbul'a döndü.