Nur Yerlitaş'ın fenomen yarışmacısıydı! İşte Benim Stilim Özden kendisiyle dalga geçti! Hazal Kaya'yı böyle andı! 'Feriha'nın nişanına gidiyorum'

Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Kerimcan Durmaz'ın jüriliği ile yakından takip ediliyordu. Yarışmada adını duyuran Özden Cerrahoğlu Adını Feriha Koydum Hazal Kaya'yı andı sosyal medya yıkıldı. İnstagram'dan hikaye paylaşan eski yarışmacı başına sürdüğü simlerle kendini Feriha'ya benzetti.