Nur Viral Esra Ezmeci'ye itirafıyla şaşırttı! "Yine olsa yine yıkarım" Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...
Ünlü sunucu Nur Viral'in Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin de olduğu programda yaptığı itiraf magazin gündemine oturdu. Nur Viral neden boşandığını yıllar sonra itiraf etti. Canlı yayında 'güven' ve 'aldatma' konuları konuşulduğu anlarda kendisini tutamayan sunucu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı."Yine olsa yine yıkarım" diyen Viral, "Sadece cinsel ilişki değil yalan da aldatmak" dedi. Bu noktada 49 yaşındaki sunucu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Nur Viral kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Viral'ın boşandığı eşi kim, çocuğu var mı? İşte detaylar...
26.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 26.05.2023 07:01
Nur Viral Esra Ezmeci'ye itirafıyla şaşırttı! "Yine olsa yine yıkarım" Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...
DUYANLAR ŞAŞTI KALDI
Nur Viral neden boşandığını ilk kez canlı yayında açıkladı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Nur Viral, konuğu Esra Ezmeci'nin yanında yaptığı itirafla şaşırttı.
Esra Ezmeci ile sohbet ettiği esnada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Viral, evliliğinin bitme nedenini anlattı.
Kadın erkek ilişkilerine yer verildiği son bölümde Esra Ezmeci kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Telefonla programa bağlanan bir izleyici Esra Ezmeci'ye "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yönelttiği esnada Nur Viral'den bomba bir açıklama geldi.