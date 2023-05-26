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Haberler Magazin Nur Viral Esra Ezmeci'ye itirafıyla şaşırttı! "Yine olsa yine yıkarım" Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Nur Viral Esra Ezmeci'ye itirafıyla şaşırttı! "Yine olsa yine yıkarım" Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Ünlü sunucu Nur Viral'in Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin de olduğu programda yaptığı itiraf magazin gündemine oturdu. Nur Viral neden boşandığını yıllar sonra itiraf etti. Canlı yayında 'güven' ve 'aldatma' konuları konuşulduğu anlarda kendisini tutamayan sunucu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı."Yine olsa yine yıkarım" diyen Viral, "Sadece cinsel ilişki değil yalan da aldatmak" dedi. Bu noktada 49 yaşındaki sunucu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Nur Viral kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Viral'ın boşandığı eşi kim, çocuğu var mı? İşte detaylar...

26.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 26.05.2023 07:01
Nur Viral Esra Ezmeci’ye itirafıyla şaşırttı! Yine olsa yine yıkarım Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Nur Viral Esra Ezmeci'ye itirafıyla şaşırttı! "Yine olsa yine yıkarım" Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Viral Esra Ezmeci’ye itirafıyla şaşırttı! Yine olsa yine yıkarım Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Nur Viral neden boşandığını ilk kez canlı yayında açıkladı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Nur Viral, konuğu Esra Ezmeci'nin yanında yaptığı itirafla şaşırttı.

Nur Viral Esra Ezmeci’ye itirafıyla şaşırttı! Yine olsa yine yıkarım Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Esra Ezmeci ile sohbet ettiği esnada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Viral, evliliğinin bitme nedenini anlattı.

Nur Viral Esra Ezmeci’ye itirafıyla şaşırttı! Yine olsa yine yıkarım Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Kadın erkek ilişkilerine yer verildiği son bölümde Esra Ezmeci kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Nur Viral Esra Ezmeci’ye itirafıyla şaşırttı! Yine olsa yine yıkarım Meğer boşanma nedeni buymuş! Sadece cinsel ilişki değil...

Telefonla programa bağlanan bir izleyici Esra Ezmeci'ye "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yönelttiği esnada Nur Viral'den bomba bir açıklama geldi.

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