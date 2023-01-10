Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle arabada dudak dudağa yakalandı! Yeni aşkı evli bir iş insanı! 2023'ün ilk magazin skandalı
2023'ün ilk magazin skandalı Nur Fettahoğlu'ndan geldi... Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun, iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada yakalandığı ve Ceylan'ın evli olduğu iddia edildi. Ancak Fettahoğlu'nun avukatı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, arabadaki kişinin Hasan Ali Ceylan olmadığı da gelen iddialar arasında. İşte haberin detayları...
10.01.2023 11:03 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:03
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli bir iş insanıyla arabada dudak dudağa görüntülendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.