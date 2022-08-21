Nur Fettahoğlu duştan paylaştı! Küvetteki anlarını anbean yayınladı! Cesaretini konuşturarak ortalığı salladı! "İhtiyacımız olan..."
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla sevenlerinin beğenisini kazanan Fettahoğlu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, küvetteki hallerini anbean takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına düştüğü notla da dikkat çeken Fettahoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...
21.08.2022 19:03 - Son Güncelleme: 21.08.2022 20:33
Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Peyker karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran rolüyle hafızalara kazındı.