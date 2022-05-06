Nükhet Duru'dan bomba itiraf! Kadir İnanır'la ilgili olay soru karşısında şaşkına döndü: "Ne alaka?"

Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?

Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin.