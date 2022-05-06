Nükhet Duru'dan bomba itiraf! Kadir İnanır'la ilgili olay soru karşısında şaşkına döndü: "Ne alaka?"
Nükhet Duru'dan bomba itiraf! Kadir İnanır'la ilgili olay soru karşısında şaşkına döndü, "Ne alaka?" diyerek tepki verdi. sanatçı Nükhet Duru, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Duru, ailesi ve Kadir İnanır'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
NÜKHET DURU'DAN BOMBA İTİRAF!
Kadir İnanır'la ilgili olay soru karşısında şaşkına dönen Nükhet Duru katıldığı bir programda dikkat çeken yanıtlarıyla gündem oldu. İşte Nükhet'in açıklamaları...
Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?
Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin.
Hakkında merak edilenlere yanıt veren ünlü sanatçı ailesine olan kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim, genç kızlık geçirmedim direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de 'İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek' diye düşündükleri için verdiler."
"SAVAŞ BOYALARIM VE ZIRHIM VAR"
Nükhet Duru sahnenin kendisi için olan önemini de şu sözlerle anlattı: "Sahneye çıkmadan ciddi müzik dinlerim, beni azdırsın diye. Baş edemeyeceklerimi dinlemeye çalışırım. Benim alanım orası, yaptığım makyaj ve giydiğim elbise; savaş boyalarım ve zırhım benim. Çünkü ben yıllar önce var olabilmek, hayatta kalabilmek için şarkı söyleyip sahneye çıktım."
"NE ALAKA?"
Duru kendisine sorulan "Kadir İnanır'la ilişkiniz oldu mu?" sorusuna da şaşırarak "Bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?" yanıtını verdi.