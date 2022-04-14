Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”
Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! 17 yaşındayken dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başlayan Nükhet Duru, sesi ve güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Her dönem gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, parlak dekolteli takımıyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum Defne Samyeli'nden geldi. İşte Nükhet Duru'nun "Arkamdan konuşulanları dinlerken ben" notunu düştüğü sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
14.04.2022 00:48 - Son Güncelleme: 14.04.2022 00:49