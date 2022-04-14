RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! 17 yaşındayken dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başlayan Nükhet Duru, sesi ve güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Her dönem gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, parlak dekolteli takımıyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum Defne Samyeli'nden geldi. İşte Nükhet Duru'nun "Arkamdan konuşulanları dinlerken ben" notunu düştüğü sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

14.04.2022 00:48 - Son Güncelleme: 14.04.2022 00:49
Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti.

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Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Şöhret olmayı aklına koyan şarkıcı o günlerde kendisine Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu.

Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

1971 yılında 17 yaşındayken dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başladı.

Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

1974'te ilk 45'lik plağını dolduran Duru, güçlü yorumu ve sesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevda ve Bir Destan Dolanır Bolu Dağı'nın şarkılarıyla adını duyuran sanatçı, yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Hem sesi hem güzelliğiyle her dönem gündem olmayı başaran Duru, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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