Nükhet Duru kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ünlüler kayıtsız kalmadı! İlk yorum Defne Samyeli’den! “Arkamdan konuşulanları dinlerken...”

Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti.