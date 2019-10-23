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Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda yeni nesil rapçilere yönelik yaptığı 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Norm Ender hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulacak cinsten. Zira Mekanın Sahibi adlı şarkının hem müziğinin hem de klibinin çalıntı olduğu iddia ediliyor. Şarkılar arasındaki benzerlik hayli şaşırtıcı. Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadan alıntı olduğu iddialar arasında...

23.10.2019 15:56 - Son Güncelleme: 23.10.2019 16:07
Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

MEKANIN SAHİBİ, HIRSIZ ÇIKTI

Rap müzik dünyasına iki yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla geri dönüş yapan Norm Ener, uzun süre konuşulmuş, yeni şarkısıyla beğenileri toplayarak dikkat çekmişti. Ender, şimdilerde ise skandal bir iddia ile gündeme geldi.

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederek başarı sağlayan Norm Ender, yeni parçasıyla Ezhel, Ben Fero gibi isimlere göndermeler yapmış, rap savaşlarının başlamasına neden olmuştu. Rap dünyasını karıştıran Ender hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı da karıştırdı.

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

Mekanın Sahibi klibi, Youtube'da 100 milyondan fazla izlenirken dünya çapında konuşulur hale geldi. Norm Ender'in şarkısıyla ilgili beklenmedik iddialar sosyal medyayı salladı.

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti. Şarkının girişindeki benzerlik dikkatlerden kaçacak cinsten değil.

'MEKANIN SAHİBİ' ÇALINTI MI? DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

'KLİP DE ÇALINTI'

Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in Türkiye'deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD'li rapçi Travis Scott'ın 'beibs in the trap' klibiyle de büyük benzerlik taşıyor

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