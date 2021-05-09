Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’dan flaş hamle! Büyük aşk bitti ayrılığı sosyal medyada böyle duyurdu

Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan flaş hamle! Büyük aşk bitti… Survivor 2021 yarışmasının sona ermesinin ardından aşk yaşamaya başlayan fenomen yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan kötü haber geldi. Attıkları her adımla gündem olan ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak ayrılığı bakın nasıl duyurdu…

09.05.2021 00:28 - Son Güncelleme: 09.05.2021 00:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





