Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’dan flaş hamle! Büyük aşk bitti ayrılığı sosyal medyada böyle duyurdu
Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan flaş hamle! Büyük aşk bitti… Survivor 2021 yarışmasının sona ermesinin ardından aşk yaşamaya başlayan fenomen yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan kötü haber geldi. Attıkları her adımla gündem olan ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak ayrılığı bakın nasıl duyurdu…
09.05.2021 00:28
- Son Güncelleme: 09.05.2021 00:28
Survivor 2021 yarışmasının sona ermesinin ardından aşk yaşamaya başlayan fenomen yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan kötü haber geldi
Attıkları her adımla gündem olan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, ayrılık kararı aldı. İkiliden Nisa Bölükbaşı, Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımda bulunarak Yağcı ile ayrıldıklarını duyurdu.
Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi sevgi, saygı çerçevesinde sonlandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
YouTube videolarıyla ve rol aldığı diziyle adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, konuk olduğu bir programda Barış Murat Yağcı ile çok konuşulan ilişkisinden bahsetmişti.
Söz konusu programda Barış Murat Yağcı'ya evlilik için şart koştuğunu dile getiren Bölükbaşı, sevgilisinin ensesindeki dövmeyi sildirmesini istediğini söyledi ve şöyle konuştu: "Twitter'daki bir paylaşımdan öğrendim ki ensesinde eski sevgilisinin adı yazıyormuş.