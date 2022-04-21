Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'yı aldattı mı Survivor karışacak! Mert Öcal zehri saldı 'kaşırsanız devamı gelir' sevgililer...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın ortaya attığı, Barış Murat Yağcı'nın kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların etkileri katlanarak devam ediyor. Survivor 2020 sonrası aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sonrasında yollarını ayırmış, Nisa Bölükbaşı da Ogeday Girişken'le aşk yaşamaya başlamıştı. Nisa Bölükbaşı'nın iddiaları çok konuşulurken, kısa bir süre önce Survivor'dan elenen Mert Öcal ortaya öyle bir iddia attı ki bir anda çarşı pazar birbirine girdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 yarışmasında sular durulmuyor. Bu sene yarışmaya, yarışmacı isimlerin aşk hayatı damga vururken, son olarak Survivor Mert Öcal'dan şoke eden bir iddia geldi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yaşadığı olaylı aşk yarışmaya damga vururken, Öcal'ın 'aldatma' iddiası ortalığı karıştırdı.
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.
Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.
Bu yıl da All Star kadrosunda yer alan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.