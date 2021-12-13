Nilgün Belgün eski kayınvalidesine bakın ne yapmış! Duyan inanamadı ‘Kızgınlıkla yaptım’ diyen Nilgün herkesi şoke etti
Nilgün Belgün eski kayınvalidesine bakın ne yapmış! Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nilgün Belgün, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. 'İkilemli' sorulara yanıt veren Belgün'ün "En büyük pişmanlığını nedir?" sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşkına çevirdi. Soru karşısında kayınvalidesi ile yaşadığı bir olayı anlatan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Nilgün Belgün'ün herkesi şaşkına çeviren en büyük pişmanlığı...
'Evlilik insan doğasına aykırı' sözleri ile uzunca bir süre konuşulan Nilgün Belgün, son yaptığı açıklama ile yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Nilgün Belgün, "Şimdi dönüp bakınca hangisi daha büyük pişmanlık: Eşinize 'erkeğe şiddet' uygulamanız mı, kızdığınız için kayınvalideniz Ayten Alpman'ın kahvesine tükürmeniz mi?'"sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve telefonla bağlandığı 'teve2 Magazin Masası' canlı yayınında ihanetin detaylarını anlattı.
'ALDATILDIM'
68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" dedi.
Ünlü sanatçı, "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok" şeklinde konuştu.