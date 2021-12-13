Nilgün Belgün eski kayınvalidesine bakın ne yapmış! Duyan inanamadı ‘Kızgınlıkla yaptım’ diyen Nilgün herkesi şoke etti

Ünlü oyuncu, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Bir küçük tokattan bir şey olmaz. Tokatın sebebi aldatılmam ve inkar edilmesiyle ilgiliydi.Ama Ayten Abla'nın kahvesine tükürmek hoş değildi. Kızgınlıkla yaptım bir kere, oldu yani. Olmasa iyi olurdu tabii. Söylemesem kimse bilmezdi"