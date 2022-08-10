Nihat Doğan’ın düğününden skandal görüntüler! Gören gözlerine inanamadı! İranlı eşi Arzu'nun 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti...
Nihat Doğan'ın düğününden skandal görüntüler! 1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Doğan, bu kez İranlı hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenmesiyle hem magazinin hem de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla hayatını birleştiren Doğan'ın düğününden görüntüler de ortaya çıktı. Nihat Doğan'ın düğününde yaşanan bir olay ise görenleri dehşete düşürdü. İşte detaylar...
10.08.2022 19:14 - Son Güncelleme: 10.08.2022 19:22
On bir yaşındayken babasını kaybeden Nihat Doğan, ilesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan bir çiftin dikkatini çekti.