Nihat Doğan’ın düğününden gözaltı çıktı! Kare kare skandal görüntüler! İranlı eşi Arzu'nun 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti...
1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Doğan, bu kez İranlı hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenmesiyle hem magazinin hem de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla hayatını birleştiren Doğan'ın düğününden gelen görüntüler ise ağızları açık bırakan cinstendi. O görüntüler emniyeti harekete geçirdi. İşte detaylar...
11.08.2022 14:47 - Son Güncelleme: 11.08.2022 14:47
3 aylık hamile İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününden bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Doğan'ın halay çektiği bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.
HAVAYA ATEŞ ETTİ
Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranına ait olduğu ileri sürülen düğün töreninde ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekiyor.
NİHAT DOĞAN'IN DÜĞÜNÜNDE HAVAYA ATEŞ EDEN YAKALANDI
Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Hayranı ile evlenen Türkücü Nihat Doğan'ın düğününde havaya ateş ederek skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.