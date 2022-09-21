Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: "Neden kapatmaya çalışıyor?"
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay sosyal medyada olay oldu. Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konuk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan ile eşi Arzu Doğan'dan yeni kare geldi. Fotoğrafta belirginleşen karnını kapatmaya çalışan Arzu Doğan'ı görenler, "Neden kapatmaya çalışıyor?" yorumları yaptı.
BEBEK GÖRÜNDÜ!
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detayı fark eden sosyal medya kullanıcıları, "Neden kapatmaya çalışıyor?" yorumları yaptı.
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.