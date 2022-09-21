Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: "Neden kapatmaya çalışıyor?"

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

NİHAT DOĞAN CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU | VİDEO