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Haberler Magazin Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: "Neden kapatmaya çalışıyor?"

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: "Neden kapatmaya çalışıyor?"

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay sosyal medyada olay oldu. Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konuk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan ile eşi Arzu Doğan'dan yeni kare geldi. Fotoğrafta belirginleşen karnını kapatmaya çalışan Arzu Doğan'ı görenler, "Neden kapatmaya çalışıyor?" yorumları yaptı.

21.09.2022 12:50 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:55
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan’dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: Neden kapatmaya çalışıyor?

BEBEK GÖRÜNDÜ!

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detayı fark eden sosyal medya kullanıcıları, "Neden kapatmaya çalışıyor?" yorumları yaptı.

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Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan’dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: Neden kapatmaya çalışıyor?

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

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Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan’dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: Neden kapatmaya çalışıyor?

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan’dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: Neden kapatmaya çalışıyor?

Hamilelik haberi düğünün önüne geçerken ünlü türkücüden konuyla ilgili jet hızıyla bir açıklama geldi. Hamilelik haberlerine açıklık getiren Doğan, şunları söyledi: "Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan’dan bomba kare! Apar topar evlenmişlerdi bebek göründü o detay olay: Neden kapatmaya çalışıyor?

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, şöyle devam etti: "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız"

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