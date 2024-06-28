Nihal Candan neden tahliye edildi? Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Hafızamı kaybettim

1 Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.

2 TAHLİYE EDİLDİ

Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda ise tahliye edildi.