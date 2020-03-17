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Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan ve 11 yaşında Türkiye'ye gelen 37 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizi dışında sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile de adından söz ettiren Nesrin Cavadze'denin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Bakın Nesrin Cavadzade önceden nasıl görünüyormuş. İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

17.03.2020 11:20 - Son Güncelleme: 17.03.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





