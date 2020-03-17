Haberler Galeri Magazin Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan ve 11 yaşında Türkiye'ye gelen 37 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı dizi dışında sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile de adından söz ettiren Nesrin Cavadze'denin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Bakın Nesrin Cavadzade önceden nasıl görünüyormuş. İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

17.03.2020 11:20 - Son Güncelleme: 17.03.2020 11:21
Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

37 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin eski haline ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Nesrin Cavadzade 'estetik' söylentilerine bakın nasıl yanıt vermiş.

İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

NESRİN CAVADZADE

Nesrin Cavadzade'nin eski haline ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı
Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı
Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz, sen de mi Nesrin! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!
Ünlü oyuncu koronavirüse (Covid-19) yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!