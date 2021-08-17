Nesrin Cavadzade kumsal pozlarını yayınladı ortalık karıştı! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Nesrin Cavadzade kumsal pozlarını yayınladı ortalık karıştı! Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sevgili Gökhan Alkan'dan aldığı evlilik teklifi ile uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram sayfasında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Cavadzade, kumsalda verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Cavadzade'nin krem rengi dekolteli elbisesinin içine sütyen giymemesi ise bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
17.08.2021 22:17
- Son Güncelleme: 17.08.2021 22:56
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sevgili Gökhan Alkan'dan aldığı evlilik teklifi ile uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.