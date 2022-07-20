Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı
Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte görenin dönüp bir daha baktığı o paylaşım...
20.07.2022 00:27 - Son Güncelleme: 20.07.2022 00:51
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, daha sonra Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda rol aldı.
Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.