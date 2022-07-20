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Haberler Magazin Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte görenin dönüp bir daha baktığı o paylaşım...

20.07.2022 00:27 - Son Güncelleme: 20.07.2022 00:51
Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynayan Nesrin Cavadzade, daha sonra Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye gibi birçok yapımda rol aldı.

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Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Cavadzade, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade kırmızılar içinde paylaştı! İp askılı saten elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncunun verdiği birbirinden iddialı pozlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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