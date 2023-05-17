Neslihan Atagül'ün pürüzsüz cildinin sırrı ortaya çıktı! 30 değil sanki 18! 7 gün boyunca...
Neslihan Atagül güzelliğiyle sevenlerini büyülüyor. Başarılı oyuncunun doğal güzelliğe sahip olmasının yanı sıra küçük bir sırrı da varmış! Atagül parlak ve pürüzsüz cilt için düzenli olarak bakım yapıyor. İşte Neslihan Atagül'ün 7 günlük cildi baştan yaratma rutini...
Neslihan Atagül'ün pürüzsüz cildinin sırrı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 1 haftalık cilt bakım rutininde bakın neler uyguluyor. İşte Atagül'ün nemli ve ışıltılı cildinin sırrı...
Neslihan Atagül'ün parlak ve nemli cilde sahip olmasında meyve peelingi, bol su tüketimi, buz kompresi uygulaması ve spor gibi faktörlerin etkili olduğu söyleniyor.
Neslihan Atagül'ün cilt bakımında meyve peelingi uyguladığı ve taze meyvelerle cildine peeling yaptığı ifade ediliyor. Meyveler cilt üzerinde doğal bir peeling etkisi yaparak cildin yenilenmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca, Neslihan Atagül'ün güzellik rutininde bol su içmeyi ihmal etmediği ve bu durumun cildinin parlaklığını desteklediği belirtiliyor. Su içmek cildin nemlenmesine ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir.
Neslihan Atagül'ün dudaklarının sağlığı için bal kullandığı ve her gün yüzüne buz kompresi uyguladığı da söylentiler arasında yer alıyor. Buz kompresi cildi sıkılaştırabilir ve canlandırabilir.