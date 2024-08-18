Neslihan Atagül'ün kaymak gibi cildinin sırrı 31 değil sanki 18'lik çıtır! Meğer 7 gün boyunca...

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Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, ekranlarda olduğu kadar günlük yaşamında da doğallığı ve zarafetiyle adından söz ettiriyor. Her zaman bakımlı ve sağlıklı görünen Atagül, cildinin nemli ve pürüzsüz kalmasını sağlayan özel bakım sırlarını açıkladı. Yumuşak ve parlak saçlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, güzellik rutinleriyle ilham vermeye devam ediyor.