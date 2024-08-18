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Neslihan Atagül'ün kaymak gibi cildinin sırrı 31 değil sanki 18'lik çıtır! Meğer 7 gün boyunca...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, doğal güzelliği ve bakımlı görünümüyle hayranlarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sade ama etkili güzellik ritüelleri sayesinde her zaman ışıltılı bir görünüme sahip olan Atagül, pürüzsüz cildi ve yumuşacık saçlarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 19:23 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 19:24
Neslihan Atagül’ün kaymak gibi cildinin sırrı 31 değil sanki 18’lik çıtır! Meğer 7 gün boyunca... 1

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, ekranlarda olduğu kadar günlük yaşamında da doğallığı ve zarafetiyle adından söz ettiriyor. Her zaman bakımlı ve sağlıklı görünen Atagül, cildinin nemli ve pürüzsüz kalmasını sağlayan özel bakım sırlarını açıkladı. Yumuşak ve parlak saçlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, güzellik rutinleriyle ilham vermeye devam ediyor.

Neslihan Atagül’ün kaymak gibi cildinin sırrı 31 değil sanki 18’lik çıtır! Meğer 7 gün boyunca... 2

Neslihan Atagül'ün geçmiş röportajlarına bakıldığında parlak ve nemli cilde sahip olmasında meyve peelingi, bol su tüketimi, buz kompresi uygulaması ve spor gibi faktörlerin etkili olduğu ortaya çıkıyor.

Neslihan Atagül’ün kaymak gibi cildinin sırrı 31 değil sanki 18’lik çıtır! Meğer 7 gün boyunca... 3

Neslihan Atagül'ün cilt bakımında meyve peelingi uyguladığı ve taze meyvelerle cildine peeling yaptığı ifade ediliyor. Meyveler cilt üzerinde doğal bir peeling etkisi yaparak cildin yenilenmesine yardımcı olabilir.

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