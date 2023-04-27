Neslihan Atagül'ün annesi "Yanıma gel" Atagül evden ayrıldı! Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri ve Sezer Çakır'la imam nikahı iddiası sonrası...
Magazin gündemi günlerdir Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün evliliğinde yaşananları konuşuyor... Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda kadınlarla sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başladı. Tam bunlar konuşurken üzerine bir de, Doğulu'nun Sezer Çakır'la 1 yıldır imam nikahlı olduğu, ayrı bir evleri olduğu ve eşi Atagül'ün de tüm bunları bildiği iddiası gelince ortalık iyiden iyiye birbirine girdi. Çiftten açıklama geldi gelmesine ama iddialara göre Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak da devreye girdi. İşte detaylar...
Kadir Doğulu'nun önce Alaçatı'da farklı kadınlarla görüntülerinin sosyal medyada yayılması ardından Sezer Çakır'la imam nikahı iddiaları sonrası ortalık karıştı. Devreye Neslihan Atagül'ün annesi girdi. İşte detaylar...
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.
Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.
Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.