Neslihan Atagül'ün annesi "Yanıma gel" Atagül evden ayrıldı! Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri ve Sezer Çakır'la imam nikahı iddiası sonrası...

Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.