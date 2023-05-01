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Haberler Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun?" Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun?" Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Bu kez 'ihanet' sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi ünlü çift. İşte detaylar...

01.05.2023 17:17 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:22
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan ihanet açıklaması Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Günlerdir ihanet iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde herkesi şaşkına çeviren gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan ihanet açıklaması Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan ihanet açıklaması Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan ihanet açıklaması Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Sonrasında bu ismin ünlülere olan yakınlığıyla bilinen bir dönem Oktay Derelioğlu ile evli olan Sezer Çakır olduğu ortaya çıkmıştı. Sezer Çakır'sa Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kati bir dille yalanlamıştı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan ihanet açıklaması Bu gördüğüne neden inanmıyorsun? Soruyu sorana çemkiren Neslihan...

Ardından bir açıklama da Doğulu çiftinden gelmişti.

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