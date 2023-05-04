İhanete uğradı uğramadı derken Neslihan Atagül paylaştı takipçileri affetmedi ''Kocanız kalitenizi düşürüyor'' Kadir Doğulu'nun canına okudu

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le birlikte Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü'ye gitti. Çift gezilerinden paylaşımlar yapmaya devam ederken, takipçileri de yerinde durmuyor. Atagül İnstagram hesabından Bakü gezisinden bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımlarına ''Kadir nerde?'' ,''Neslihan Ne kadar mutlu görünmeye çalışsan da değilsin kabul et bunu'' şeklinde yorumlar yapıldı. Özellikle o yorum ağızları açık bıraktı.