Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ifşa eden mesaj! "Müşkül içindeler..." Bebek haberi ortalığı sallamıştı, kadınlarla yakalandıktan sonra...
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ifşa eden mesaj! Ünlü çiftten gelen bebek haberi ortalığı sallamıştı geçtiğimiz günlerde.... Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu skandal ifşaların ardından soluğu Kıbrıs tatilinde almıştı. 'Boşanma yok' diyen Neslihan Atagül'ün bebek kararı aldığı ortaya çıkmış ayrıca Doğulu çiftinin çift terapistine gittiği ileri sürülmüştü. Kadir Doğulu kadınlarla yakalandıktan sonra gecelerde eşi Neslihan Atagül ile eğlenirken dikkat çekti. O anlar sosyal medyada ifşa olurken, "Müşkül içindeler ama birbirleriyle" yorumu gündeme bomba gibi düştü. Kadir Doğulu gecelerde kadınlarla samimi bir şekilde görüntülendiğinde kendisini "Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım" sözleriyle savunmuştu.
"MÜŞKÜL İÇİNDELER..."
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ifşa eden mesaj! Kadınlarla yakalandıktan sonra Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile gecelerde boy göstermeye başladı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü ancak ikili her fırsatta mutlu olduklarını dile getirdi.
Yaşananların ve peş peşe gelen skandal iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde çift bebek haberiyle gündeme geldi. Bir magazin programında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bebek istediği iddia edildi. Ancak iddia yalnızca bununla kalmadı.
İŞTE OLAY İDDİALAR!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun çift terapistine gittiği, çocuk sahibi olmak istedikleri ve bağlı oldukları tarikatla daha yakın olmaya başladıkları ileri sürüldü.