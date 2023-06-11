Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliklerinde sadakat ve güvenin önemi! Koç - Aslan burcu uyumu nasıl? 'Herkes yanılabilir'
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun ilişkisinde burç detayı! "Koç - Aslan burcu uyumu nasıl?" merak ediliyor. Magazinin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından boşanmayacağını, aralarının iyi olduğunu açıklayan 30 yaşındaki oyuncu "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" demişti. Evliliklerinde 'devam' kararı alan çiftin burç uyumu merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun uyumu...
11.06.2023 18:04 - Son Güncelleme: 11.06.2023 18:04
KOÇ - ASLAN BURCU UYUMU NASIL?
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ilişkisinde burç yorumu yapıldı. Astrolog Zeynep Turan katıldığı programda şoke eden yorumlarda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Kadir Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.
Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.