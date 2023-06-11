Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun evliliklerinde sadakat ve güvenin önemi! Koç - Aslan burcu uyumu nasıl? ’Herkes yanılabilir’

İşte o açıklamalar;

''Ben haritalarını söylüyorum. 19 Nisan 1982 Kadir Doğulu için hiçbir şey yolunda değil. Mars, Satürn, Plüton retrosu var. Ağzı çok iyi laf yapıyor olabilir. Ay burcu Balık olan herkes yanılabilir, yanlış kararlar alabilir.