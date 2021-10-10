Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun havalimanı romantizmi! Aşka gelen ikilinin o pozları sosyal medyaya damga vurdu
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun havalimanı romantizmi! Aşka gelen ikilinin o pozları sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğiiz günlerde yakın arkadaşları olan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde eğlendiği anlarla gündeme gelen Neslihan Atagül, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan aşıklar magazin dünyasında örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor. İşte Neslihan ve Kadir'in havalimanında çekilen ve kısa sürede yorum yağmuruna tutulan pozu...
10.10.2021 15:41
- Son Güncelleme: 10.10.2021 15:45
NESLİHAN İLE KADİR'İN HAVALİMANI ROMANTİZMİ!
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun havalimanı romantizmi sosyal medyaya damga vurdu!
Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, gece boyuncu hem coştu hem coşturdu. Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti de ünlü şarkıcıyı en ön sıradan dinledi.
Konserden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile eğlendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.